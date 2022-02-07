رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الحاكمة العامة لغرينادا بذكرى استقلال بلادها

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد الحاكمة العامة لغرينادا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

‎ كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة سيسيل لا غريناد.

‎ وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء غرينادا الدكتور كيث ميتشل.

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