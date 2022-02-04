أعلن عن إطلاق أجمل مبنى على وجه الأرض في 22/02/2022

محمد بن راشد: 2022 عام استثنائي لدولة الإمارات

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المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات، معلناً عن إطلاق الإمارات أجمل مبنى على وجه الأرض في 22/02/2022.

وقال سموّه في تغريدة نشرها مع صور لمبنى «متحف المستقبل» في دبي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022.. عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله».

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