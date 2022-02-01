"اينوك" ترفع عدد محطاتها إلى 162 محطة بالدولة

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" المختصة في مجال النفط والغاز، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، بأنها رفعت إجمالي عدد محطاتها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة ليصل إلى 162 محطة في مختلف أنحاء الدولة بنهاية العام الماضي بالمقارنة بعدد 147 محطة خدمة في عام 2020.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها أكملت التوسعات الأخيرة لها بنهاية 2021 عبر افتتاح أربع محطات خدمة جديدة في الشارقة، لترفع بذلك العدد الإجمالي لشبكة محطات الخدمة التابعة لها في الإمارة إلى 14 محطة تماشياً مع خططها التوسعية.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" سيف حميد الفلاسي: "إن الشركة أنجزت افتتاح المحطات الجديدة في الشارقة في نهاية العام الماضي، لنواصل بذلك مواكبة معدلات الطلب المتنامية للمتعاملين،. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على تنفيذ خطط التوسع في قطاع التجزئة بالدولة ."

هذا وتقع المحطات الجديدة في كل من البداير والصجعة وأرض المستودعات والمنطقة الصناعية 5، وتأتي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة.

وتشتمل جميع المحطات على أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان مستويات الأمان المرتفعة.

ويمكن للعملاء في جميع محطات خدمة اينوك، بما فيها المحطات الأربع الجديدة، الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت Yes عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، وخدمات السيارات أو مشترياتهم من متاجر "زووم"، علاوة على المطاعم والمقاهي في جميع المحطات.

وتم تزويد محطات الخدمة الجديدة بنظام مؤتمت بالكامل للتزوّد بالوقود ونظام آلي لمراقبة الوقود ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب. وعلاوة على ذلك، تستخدم أنظمة الإضاءة في المحطات مصابيح LED التي لا تتطلب أية عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة وتعمل بالطاقة الكهربائية منخفضة الجهد، لتسهم بذلك في تقليص مخاطر الحوادث الكهربائية والحرائق وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وبالتالي المساهمة في تقليص بصمتها الكربونية. وعلاوة على ذلك، تستخدم محطات الخدمة نظاماً متطوراً يعتمد على تكنولوجيا التدفّق المتغير لغاز التبريد في أنظمة تبريد الهواء، والتي تتمتع بمستويات عالية لنسبة كفاءة الطاقة، مما يساهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35%، كما أنها تستخدم غازات التبريد الخالية من الأوزون والصديقة للبيئة حصراً في جميع وحدات التبريد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news