محمد بن زايد يستقبل حاكم عام أستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة.

وتناول اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا وسبل تطويرها في مختلف المجالات وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحاكم عام أستراليا في الإمارات .. وعبر عن تقديره لإدانة أستراليا الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية في دولة الإمارات.

وتطرق اللقاء إلى مشاركة أستراليا في معرض "إكسبو 2020 دبي" وما تمثله هذه المشاركة من أهمية في التعريف بحضارتها ورؤيتها للمستقبل والفرص التنموية التي تطرحها للتعاون والشراكة مع دولة الإمارات وغيرها من دول العالم.

من جانبه جدد الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا إدانته لهذه الاعتداءات الإرهابية وتضامن بلاده مع دولة الإمارات. وعبر عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم والتطور بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين.

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