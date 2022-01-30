الطقس المتوقع غدا

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 12:38 والجزر الأول عند الساعة 26:19 والجزر الثاني عند الساعة 28:06.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:08 والمد الثاني عند الساعة 22:05 والجزر الاول عند الساعة 05:15 والجزر الثاني عند الساعة 56:03.

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