محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لضيف البلاد ــ لدى وصوله قصر الوطن ـ مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. آبي أحمد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لمعاليه.

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