نجاح تعويم سفينة حاويات جنحت في مياه دبي

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

نجحت سلطة مدينة دبي الملاحية، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في تعويم سفينة حاويات جنحت في مياه إمارة دبي بالقرب من نخلة "ديرة"، أمس (الخميس)، وذلك خلال توجهها من ميناء خالد في إمارة الشارقة إلى ميناء خليفة في إمارة أبوظبي.

وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن السلطة تلقّت خبر جنوح سفينة حاويات "ثورسويند THORSWIND" أمس (الخميس)، مضيفاً أنه تم عقد اجتماعات عاجلة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للإسراع في إعادة تعويم سفينة الحاويات، وبالتنسيق مع ميناء راشد.

وقال إن سلطة مدينة دبي الملاحية تواصلت مع عدد من الجهات والهيئات المعنية لضمان السلامة الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية وكافة الوسائل البحرية، حيث بدأت السلطة في الإشراف على عملية إعادة تعويم سفينة "ثورسويند" التي يبلغ وزنها أكثر من 20 ألف طن وعرضها 29.8 متراً بطول 183.5 متراً، دون أي بلاغ عن أي إصابات أو تسريبات أو حدوث أي تأثيرات على حركة الملاحة في مياه الإمارة.

وأشاد الشيخ سعيد بالتحرك السريع من قبل فريق سلطة مدينة دبي الملاحية وكافة الفرق المختصة التي أشرفت على حل الموقف منذ الإبلاغ عن جنوح سفينة الحاويات وحتى نجاح فرق الإنقاذ المختصة في إعادة تعويمها واستئناف السفينة لرحلتها مجدداً خلال وقت قياسي.

وأكد المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية على الجاهزية العالية للسلطة بكافة أجهزتها للتعامل باحترافية كاملة مع مختلف أنواع الحوادث البحرية والملاحية في مياه دبي، وفق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من عمل السلطة المستمر للمساهمة بصورة ملموسة في ترسيخ مكانة دبي كمركز آمن ومستدام على خارطة القطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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