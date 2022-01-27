غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ على المناطق الغربية والساحلية، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، تكون مثيرة ومحملة بالغبار على بعض المناطق المكشوفة خاصة غرباً.

حركة الرياح: شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:20 والمد الثاني عند الساعة 28:23 والجزر الأول عند الساعة 31:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:02 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 40:19 والمد الثاني عند الساعة 54:05 والجزر الاول عند الساعة 20:12 والجزر الثاني عند الساعة 50:00 .

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