التطبيق الاختياري لـ «حماية أجور العمالة المساعدة» اعتباراً من غدٍ

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين التطبيق الاختياري لنظام حماية الأجور على العمالة المساعدة اعتباراً من غد، اختيارياً، بما يتيح لأصحاب العمل سداد أجور هذه الفئة إلكترونياً عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة، المصرح لها بتقديم الخدمة من المصرف المركزي.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، إن تطبيق النظام يساعد أصحاب العمل على سداد أجور العمالة المساعدة في المواعيد المحددة بأسهل الطرق، بما يحفظ حقهم في إثبات عملية سداد الأجر، وهو ما يسهم في استقرار العلاقة بين الطرفين.

وأكد إتاحة المجال أمام أصحاب العمل لسداد الأجر عبر النظام، سواء من خلال التحويل النقدي للمصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة، المعتمدة لدى المصرف المركزي، أو عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بهذه الجهات، بعد التعاقد معها وفقاً للإجراءات المتبعة. وقال خوري إن فئات العمالة المساعدة الواردة في القانون تشمل: المستخدم، البحار، مربية منزل، الطباخ، الحارس، السائق الخاص، الراعي، السايس، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، المزارع، البستاني، المدرب الخاص، المدرس الخاص، الممرض الخاص، المندوب الخاص، والمهندس الزراعي الخاص.

وأكد ثقته بنجاح تطبيق نظام حماية الأجور على العمالة المساعدة، لاسيما أن الوزارة وشركاءها اكتسبوا الخبرة اللازمة لتشغيله، إذ طبق على العاملين في القطاع الخاص منذ عام 2009، وكان له أثر إيجابي كبير في استقرار وشفافية علاقة العمل بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

يذكر أن الإمارات كانت لها الريادة في ابتكار وتطبيق النظام، الذي طبقته لاحقاً دول عدة، بعدما حظي بثناء على المستويات الإقليمية والعربية والدولية.

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