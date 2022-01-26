الرئيس المصري يصل البلاد..ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

المصدر: أبوظبي-وام

وصل عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة فخامة الرئيس المصري واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وصافح الرئيس المصري .. سمو الشيوخ والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته ضيفا عزيزا إلى دولة الإمارات.

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