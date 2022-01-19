تطبيق منظومة متكاملة لضمان السلامة في سكن العمال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق منظومة متكاملة تستهدف التأكد من وجود اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال، في وقت أنشأت فيه الوزارة نظاماً إلكترونياً يسمى «نظام السكن العمالي»، الذي يعتبر نظاماً متكاملاً ومترابطاً بين ملاك المساكن العمالية وأصحاب العمل.

وأفاد مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية إبراهيم عبدالرحمن العماري، بأن الوزارة تراقب دورياً مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساكن العمالية، بالتوازي مع تنفيذ برامج لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات، الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر تنفيذاً لسياسات حكومة الإمارات.

وقال إن اشتراطات منظومة الصحة والسلامة المهنية تشمل أن يكون مبنى سكن العمال والموقع العام ملائمين وصالحين للسكن، إلى جانب وجود لافتة واضحة باسم المنشأة على المدخل باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن الالتزام بعدم فرش الأرضيات بالسجاد والموكيت، ووجود أسرّة لجميع العمال.

وأشار إلى ضرورة أن يوفر أصحاب العمل الكهرباء والماء، وتزويد جميع الغرف بأنظمة التكييف، وتوفير الإنارة الكافية، إلى جانب عدم استخدام الغرف لغسل الملابس أو الطبخ أو الأكل، فضلاً عن اشتراط أن تكون مباني السكن العمالي من المواد غير القابلة للاشتعال.

وتابع العماري أن اشتراطات الصحة والسلامة التي تطبقها الوزارة في السكن العمالي تضمنت أن يتم توزيع العمال حسب النظام المتبع، وهو ثلاثة أمتار مربعة لكل عامل، إلى جانب أن تكون حالة الجدران والأسقف والأبواب والنوافذ جيدة، مع وجود خزائن حديدية للملابس، فضلاً عن اشتراط أن تكون الأسقف من مادة غير الأسبستوس.

وأكد أن الاشتراطات شملت كذلك توافر أرفف خاصة للأحذية عند مدخل الغرفة، ودورات مياه بأعداد مناسبة للعمال، على أن يكون هناك حمام لكل ثمانية عمال، مع وجود لوازم الحمامات الضرورية للاستخدام، إلى جانب أن تكون أبواب الحمامات بحالة جيدة، وأن تصرف المجاري بشكل صحي وجيد مع توافر مراوح الشفط.

وتشترط الوزارة في السكن العمالي أيضاً وجود المطابخ وصالات الطعام، وتوافر مكان آمن ومخصص لأسطوانات الغاز خارج المطبخ، وأن تكون المطابخ نظيفة ومزودة بمراوح الشفط ومياه الشرب من خلال برادات المياه النظيفة والمفلترة، إلى جانب ضرورة وجود أوعية مناسبة لحفظ النفايات. وتلزم اشتراطات الصحة والسلامة في السكن العمالي وجود خزانات مياه نظيفة محكمة الإغلاق، والتعاقد مع شركات خاصة للنظافة ومكافحة الحشرات، إلى جانب العمل على صيانة خزانات المياه بشكل دوري وتوفير جهاز قاتل للحشرات بالمطابخ وصالات الطعام.

وأشار العماري إلى أن الاشتراطات تتضمن أيضاً توفير غرفة للإسعافات الأولية تحتوي على الأدوات والمستلزمات المناسبة مع وجود طفايات حريق صالحة للاستعمال، وموزعة بشكل مناسب، وتوفير مضخات وخراطيم مياه صالحة للاستعمال، إلى جانب توافر جرس إنذار الحريق ولوحات إرشادية تبين مخارج الطوارئ وتوفير نقطة تجمع.

وأوضح العماري أن «نظام السكن العمالي» يتيح للملاك تسجيل سكناتهم العمالية عبر النظام على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae مع تقديم المستندات التي تدل على صلاحية السكن وتطبيقه اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومن ثم تسجيل السكنات المستأجرة وإضافة العمال عبر البوابة المخصصة لهم في النظام، ما يتيح لأصحاب العمل إثبات التزامهم بالاشتراطات والمعايير، ومساعدة أصحاب العمل في الحصول على السكنات العمالية المناسبة دون عناء.

• «إنشاء نظام إلكتروني مترابط بين ملاك المساكن وأصحاب العمل».



• «اشتراط أن تكون مباني سكن العمال من مواد غير قابلة للاشتعال».

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