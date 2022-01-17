تحذير هام من "دائرة البلديات والنقل" لأصحاب عربات الطعام المتنقلة في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حذّرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أصحاب عربات الطعام المتنقلة من عدم الالتزام بالوقوف في المواقع المعتمدة والمحددة حسب التصاريح الصادرة لها من البلدية المختصة، مشددة على ضرورة الالتزام بوضع التصريح في مكان واضح بالعربة.

وحدّدت الدائرة 8 ضوابط لوقوف عربات الطعام المتنقلة في الأماكن المخصصة، تشمل "الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، ألّا يسمح بإيقاف العربات دون مزاولة النشاط، وضع الترخيص والتصريح في مكان بارز داخل العربة، اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المركبة بما يضمن ان تتحرك مباشرة عند الطلب، التزام جميع العاملين في المركبة بزي موحد للمنشأة التجارية".

كما شملت قائمة الضوابط "إلغاء التصريـح فـي حـال طـلـب نـقـل العربـة إلـى موقع آخـر مـن خـلال المنصة الذكيـة SMART HUB وإصـدار تصريح آخـر بالموقع الجديد بعـد استيفاء الرسـوم المستحقة، عدم السماح بإلغاء التصريح ونقـل العـربـة إلـى مـكـان آخـر خـلال فـتـرة الـ 3 أشهر الأولـى مـن إصـدار التصريح، وأخيراً، أن تكـون الرخصة التجارية الصادرة مـن دائرة التنمية الاقتصادية صالحة لمدة لا تقـل عـن ثلاثة أشهر فـي حـال طـلـب إصـدار أو تجديد التصريح ."

وأكدت الدائرة على أهمية التزام أصحاب العربات المتنقلة بضوابط الشكل الخارجي للعربة، والتي تتضمن "الالتزام بالشكل الخارجي المعتمد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، وأن تكون السيارة المخصصة لممارسة النشاط التجاري، مناسبة لهذا الغرض وبحالة جيدة ولا تؤثر على المظهر العام" .

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