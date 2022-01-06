طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة، خصوصاً على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية / 25 إلى 35 قد تصل إلى 55 كم/س أحياناً نهاراً، ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:07، والمد الثاني عند الساعة 05:20، والجزر الأول عند الساعة 08:56، والجزر الثاني عند الساعة 22:15. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد عند الساعة 01:00، والجزر الأول عند الساعة 18:17، والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

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