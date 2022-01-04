محمد بن راشد يطلق أكبر مشروع حضاري عربي للبحث عن نوابغ العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة "نوابغ العرب"، أكبر حراك عربي يقوده متحف المستقبل، المعلم العالمي الجديد في دولة الإمارات للإشراف على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات، ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، لتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

وتأتي المبادرة جرياً على عادة سموه إطلاق مشاريع نوعية في الرابع من يناير في كل عام.

وتسعى مبادرة "نوابغ العرب" إلى تحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات في مسارات رئيسية تشمل: الفيزياء والرياضيات، والبرمجيات وعلوم البيانات، والاقتصاد، والجامعات والأبحاث العلمية وغيرها، ودعمهم علمياً وبحثياً.

وأعلن سموه تخصيص 100 مليون درهم وتشكيل لجنة تتألف من أربعة وزراء لوضع منظومة متكاملة للإشراف على النوابغ العرب، كما أعلن سموه أن متحف المستقبل، المعلم العالمي الجديد، سيكون المركز الرئيس لهذا الحراك العربي الجديد.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نعلن اليوم إطلاق مشروع حضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها.. هدفنا تمكينهم لأداء دورهم الحضاري والإيجابي في المنطقة".

وأضاف سموه: "قمنا بتشييد معلم علمي عالمي – متحف المستقبل – نفتتحه قريباً بإذن الله.. سيكون هو المركز الفكري والإداري لهذا الحراك العلمي العربي الجديد.. شخصياً أراهن على العلم والعلماء وأصحاب الأفكار لتغيير واقعنا العربي نحو الأفضل".

وذكر سموه: "سيتم الاهتمام بهؤلاء النوابغ علمياً وبحثياً وربطهم مع أكبر المفكرين والعلماء والشركات في العالم وتطوير أفكارهم لتعظيم أثرهم الإيجابي على المنطقة.. نستهدف 1000 نابغة عربي خلال الخمس سنوات المقبلة".

وأوضح سموه بقوله: "شكلنا لجنة من خيرة شبابنا لقيادة هذا الحراك العلمي الجديد يشرف عليهم محمد القرقاوي رئيس متحف المستقبل ومعه سارة الأميري رئيسة وكالة الإمارات للفضاء وعمر العلماء وزير الذكاء الاصطناعي وشما المزروعي وزيرة الشباب.. وخصصنا 100مليون درهم لمشروع النوابغ العرب ".

وأكد صاحب السمو بأن "استئناف الحضارة يبدأ من البحث عن صناعها الحقيقيين.. والأمة التي تقدر علماءها ونوابغها ومفكريها وتمكن صناع الحضارة فيها في طريقها الصحيح للسيادة والريادة والتفوق في المستقبل بإذن الله… وفقنا الله جميعاً لخدمة أوطاننا وأمتنا".

دعم خيرة العقول العربية

تسعى مبادرة "نوابغ العرب" إلى إطلاق أكبر حراك من نوعه على مستوى العالم العربي، بقيادة دولة الإمارات، لبناء نخبة معرفية وعلمية وفكرية وإبداعية عربية تشكل نواة مجتمع معرفي وإبداعي ومتميز في الوطن العربي وقيمة نوعية مضافة للمجتمع العلمي والإبداعي في العالم، حيث يستهدف المشروع المعرفي الضخم دعم خيرة المواهب والعقول والإبداعات العربية المتميزة والمتفوقة، وتسليط الضوء على هؤلاء النوابغ والتعريف بمنجزاتهم، والاستثمار في القدرات والطاقات والمواهب الفذة والاستثنائية، ضمن رؤية بعيدة المدة تسعى إلى الحفاظ على العقول العربية المبدعة واستغلال إمكاناتها على النحو الأمثل، بحيث يكون الوطن العربي قوة جاذبة للعقول العربية لا طاردة لها، تستبقيها وتكافئها وتحافظ عليها لا تدفعها إلى الهجرة.

وتستهدف "نوابغ العرب" تمكين ودعم أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات في مجالات الفيزياء والرياضيات، والبرمجيات وعلوم البيانات، والاقتصاد، والجامعات والأبحاث العلمية، وتمكينهم وتقديم الدعم لهم ومساعدتهم في تطوير أفكارهم لأداء دورهم الحضاري وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

وشكَّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجنة لقيادة مبادرة "نوابغ العرب" والإشراف على تنفيذها تحت إشراف معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس متحف المستقبل، وعضوية كل من: معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.

وتم رصد 100 مليون درهم للجنة لتطوير منظومة متكاملة لدعم نوابغ العرب واحتضانهم وتطوير شراكات مع مختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لتعظيم أثرهم الإيجابي والعالمي والبحثي عالمياً. وسوف يكون متحف المستقبل حاضناً لنوابغ العرب ومركزاً لمختلف الفعاليات الخاصة بالمبادرة.

وقد تم اختيار المسارات لمبادرة "نوابغ العرب" بناء على القيمة النوعية والمضافة للنوابغ والمواهب في هذه المجالات، فعلماء الفيزياء والرياضيات هم الأساس الذين تقوم عليهم صناعات المستقبل في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الفضاء، كما أن قطاع البرمجيات وعلوم البيانات يشكل وقود المستقبل والمحرك الرئيس للتنمية المستقبلية في شتى المجالات.

إلى ذلك، يلعب مسار الاقتصاد دوراً حيوياً في بناء اقتصاد المستقبل في الوطن العربي. كما يعكس مسار الجامعات والأبحاث العلمية إيمان دولة الإمارات بأن نوابغ الجامعات من الشباب العربي المسلحين بالمعارف قادرون على صناعة التغيير وقيادة الحراك المعرفي والتنموي والنهضوي الذي سيعيد للوطن العربي مكانته البارزة على خريطة الابتكار والإبداع والتفوق والإنجاز، وإثراء التجربة الإنسانية في مختلف المجالات.

هذا وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الضخم خلال الأسابيع المقبلة في مؤتمر إقليمي، بالإضافة إلى تفاصيل كل مسار من المسارات ضمن "نوابغ العرب"، وآلية التسجيل في المبادرة.

محمد بن راشد: الإخوة والأخوات..جرياً على عادتنا السنوية في ٤ يناير للإعلان عن مشاريع تغير واقعنا نحو الأفضل..نعلن عن إطلاق مشروع حضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها.. pic.twitter.com/HW9VvGvvvj — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 4, 2022

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