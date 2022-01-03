الفيضانات تجتاح 7 ولايات في ماليزيا وإجلاء الآلاف

المصدر: كوالالمبور ■ رويترز

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا إن الفيضانات اجتاحت سبع ولايات أمس وتم إجلاء الآلاف، ليرتفع إجمالي عدد المتضررين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الأسبوعين الأخيرين إلى أكثر من 125 ألف نسمة. وأضافت الوكالة في بيان أن 8727 شخصاً لجأوا إلى 128 مركز إنقاذ.

وأردفت أن 125 ألفاً و490 شخصاً في المجمل تأثروا بالفيضانات في أنحاء البلاد، بينهم 117 ألفاً و700 ممن جرى إجلاؤهم عادوا لبيوتهم.

وتحدث عادة فيضانات في الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الرياح الموسمية السنوية بين أكتوبر ومارس، لكن الأمطار الغزيرة غير المعتادة التي بدأت في 17 ديسمبر تسببت في تشريد الآلاف والضغط على أجهزة الطوارئ. وبحسب تغريدة للشرطة، نقلاً عن المفتش العام أكريل ساني عبدالله ساني، فإن 50 شخصاً لقوا حتفهم في الفيضانات ومازال اثنان في عداد المفقودين.

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