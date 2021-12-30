اكتشاف غوّاصة إيطالية بعد 80 عاماً من غرقها

المصدر: أثينا ■ رويترز

اكتشف غواصون يونانيون حطام غواصة إيطالية بعد 80 عاماً من غرقها في بحر إيجة خلال الحرب العالمية الثانية. وغرقت الغواصة «جانتينا» في الخامس من يوليو 1941، بعدما أبحرت من جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحاراً، بعدما أصابتها طوربيدات أطلقتها الغواصة البريطانية «تورباي». واكتشف كوستاس توكتاريديس، أحد أشهر الغطاسين باليونان وفريقه، الغواصة، الشهر الماضي، جنوبي جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار باستخدام غواصة آلية تعمل عن بُعد. وقال خبير بحري: «التاريخ البحري يشبه الأحجية، وهذه قطعة من تلك الأحجية». وأضاف: «المواجهة بين غواصتين حدث بحر نادر». ومضى قائلاً إنه تم التحقق من أن الحطام هو حطام الغواصة «جانتينا» من سجلات إدارة التاريخ البحري في إيطاليا. وهذه رابع غواصة يكتشفها توكتاريديس.

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