توحيد أنظمة الضمان الصحي لحكومة دبي في «عناية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وحّدت إمارة دبي جميع أنظمة الضمان الصحي الحكومي، تحت مظلة واحدة وهي نظام الضمان الصحي الموحد (عناية)، الذي شمل تأمين (سعادة)، وغيره من التأمينات الحكومية الأخرى، فيما تضم قائمة المشمولين من هذا النظام مواطني إمارة دبي الذين لا يستفيدون من أي تأمين حكومي آخر، وموظفي حكومة دبي، من المواطنين والمقيمين وعائلاتهم.

كما تشمل قائمة المستفيدين من النظام الجديد الموحد، بالنسبة للمواطنين جميع الزوجات والأبناء حتى سن 24 سنة، بجانب الآباء والأمهات، أما المقيمين، تشمل زوجة واحدة وثلاثة أبناء دون سن 21 سنة.

ويستهدف هذا التحول، إحاطة المستفيدين من التأمين بنظام واحد متكامل أكثر تطوراً، وتمكينهم من الحصول على خدمات طبية عالية الجودة ورعاية صحية فائقة المستوى.

وجاءت عملية إدراج أنظمة الضمان الصحي في نظام موحد، بعد دراسة مستفيضة ومتأنية، وفي ضوء تعاون وثيق ومثمر بين هيئة الصحة في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدائرة المالية بمتابعة وإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث راعت الدراسة والمناقشات المفصلة، مصلحة المستفيدين من التأمين، وتوجهات دبي نحو استدامة الخدمات الصحية، وتحقيق الرفاه الصحي للجميع. كما راعت المتغيرات والمستجدات على الساحة الصحية المحلية والعالمية، والتي دعت إلى تعزيز الجانب الوقائي للأفراد، وتوفير كل ما يكفل رعايتهم الطبية على الوجه الأمثل.

ويوفر نظام الضمان الصحي الحكومي الموحد (عناية) الخدمات الطبية المطلوبة على نطاق واسع، ومن خلال شركتي (نيورون، والمظلة)، وفي ما يتعلق بنوعية الخدمات والرعاية الصحية، والامتيازات الإضافية والمستحدثة التي يحظى بها المستفيدون، في ظل النظام الجديد، مثل خدمات الرعاية الصحية للأمهات الحوامل وأطفالهن منذ بداية فترة الحمل وإلى ما بعد الولادة، دون وجود فترة انتظار لهذا الاستحقاق، والأمراض الموجودة سابقاً والأمراض المزمنة، والوقاية من الأمراض، وتغطية كاملة للفحوص الروتينية الدورية واللقاحات.

• النظام الموحد يوفر للمستفيدين خدمات طبية عالية الجودة ورعاية صحية فائقة المستوى.

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