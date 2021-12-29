شرطة أبوظبي تعمل على دمج أصحاب الهمم في المجتمع

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمامها بتقديم الخدمات المتميزة لأصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع.

وبحث مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، مع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، مصبح سعيد النيادي، ورئيسة قسم الإعاقة السمعية في مركز العين، سالمة حمد التميمي، مجالات التعاون المشترك.

وأكد الشامسي حرص شرطة أبوظبي على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة من اختبار وتقييم مزاولي مهنة مترجم لغة الإشارة، وتنفيذ الدورات لأصحاب الهمم من منتسبي شرطة أبوظبي.

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