طاجيكستان تُعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية السفر إلى جمهورية طاجيكستان من دون تأشيرة، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل زيارة، وذلك ابتداءً من الأول من يناير 2022. وفي الوقت الراهن، لا يسمح لمواطني الإمارات بدخول الأراضي الطاجكستانية، بسبب الأوضاع الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله حميد بالهول، أن قرار إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين البلدين، والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية، بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين، ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

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