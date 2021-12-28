ساعات الدوام الرسمي الجديد لموظفي حكومة الشارقة

المصدر: مصباح أمين-الشارقة

أصدرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تعميماً بشأن آليات تطبيق نظام العمل الأسبوعي الرسمي الجديد في الجهات الحكومية بحكومة الشارقة، لتصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس أسبوعياً، على أن تبدأ مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة الشارقة من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وأوضح التعميم أن عطلة نهاية الأسبوع تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، وذلك تنفيذاً للقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس التنفيذي للإمارة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات، وعليه يبدأ تطبيق نظام العمل الجديد اعتباراً من 1 يناير 2022.

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