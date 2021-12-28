149 ألف زيارة تفتيشية على منشآت زراعية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ وام

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 149 ألفاً و401 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية والبيطرية ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب وحظائر بيع المواشي والمسالخ والمجازر وأسواق السمك ومصانع الأغذية والأعلاف العاملة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وشملت الزيارات التفتيشية منشآت غذائية وزراعية وبيطرية بالإضافة إلى مصانع أغذية وأعلاف ومزارع إنتاج نباتي وحيواني وعزب وحظائر بيع المواشي وعددها 385 حظيرة في إمارة أبوظبي.

وتتنوع أسباب الزيارات التي يقوم بها مفتشو قطاع الرقابة التابع للهيئة بين زيارات روتينية اعتيادية لرصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة أو زيارات متابعة للتحقق من التزام المنشأة بتصويب الممارسات الخاطئة، وزيارات أخرى تختص بمتابعة أمر إداري.

وفي إطار التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19» نفذت الهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 125 ألفاً و796 زيارة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية والزراعية والبيطرية بالتعاميم الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية منها 8340 زيارة قام بها المتطوعون من موظفي الهيئة مقابل 117 ألفاً و456 زيارة نفذها مفتشو قطاع الرقابة بالهيئة.

وتستهدف الزيارات التفتيشية إحكام الرقابة على كافة المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية وضمان التزامها بالأنظمة والتشريعات الصادرة في إمارة أبوظبي والتحقق من كفاءتها في تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع وفق أفضل معايير السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تحسين نُظم العمل فيها وتشجيعها على اتّباع أفضل المعايير اللازمة لتطوير التنمية المستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على إطلاق العديد من حملات التوعية لكافة فئات المجتمع، كما تواصل الهيئة جهودها التوعوية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات الغذائية الصحيحة والتداول الآمن للغذاء والحد من عمليات الهدر.

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