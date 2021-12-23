شرطة دبي تضبط أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنات استيراد الليمون

المصدر: دبي - وام

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عملية استباقية تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاغون بقيمة سوقية بلغت 58 مليوناً و25 ألف درهم.

وألقت القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات في عملية نوعية أُطلق عليها اسم "عملية 66" كشفوا خلالها محاولة المتهمين إدخال الأقراص المخدرة إلى الدولة عبر براد يحوي صناديق مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي وآخر مُصنع "بلاستيكي" ومحشو بأقراص الكبتاغون.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري بجهود فرق العمل في مكافحة المخدرات وتتبعهم لتحركات المتهمين الأربعة في كمين محكم كشف عن مخططهم الدنيء للاتجار بالسموم والإضرار بالمجتمعات.

وأكد أن شرطة دبي عازمة العقد على توجيه ضربات استباقية لمروجي المخدرات وتجارها وإحباط محاولاتهم للنيل من الشباب منوها بأن شرطة دبي تحرص على تطوير آليات عملها والاطلاع على الأساليب الإجرامية في محاولة لتوقع ورصد كافة تلك الأساليب وإحباطها.

من جانبه أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أنهم لا يدخرون جهدا في بناء شبكة قوية من العلاقات والمصادر الداخلية والخارجية ولا يتهاونون عن اتخاذ كافة المعلومات التي تردهم بعين الاعتبار والجدية والمسارعة بالتحرك والمتابعة حرصا على سلامة الوطن وأبنائه، موضحا أن العملية بدأت بورود معلومات تفيد بمحاولة عصابة دولية إدخال شحنة من المخدرات قادمة من إحدى الدول العربية في برادات للخضار والفواكه لنسارع بتشكيل فرق المراقبة والتحري، والتنسيق مع جمارك دبي للتوصل إلى الحقيقة.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عيد محمد حارب أن البراد تضمن 3840 صندوقا من ثمار الليمون احتوى 66 منها على ثمار ليمون بلاستيكي محشو بأقراص الكبتاغون ومخلوط مع الثمار الطبيعية في محاولة من العصابة للتمويه وإدخال المواد المخدرة إلى الدولة.

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