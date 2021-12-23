مساعدات عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في ماليزيا

المصدر: أبوظبي ■ وام

تقدّم الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات التي اجتاحت ماليزيا نتيجة الأمطار الغزيرة، وتشمل مستلزمات الإيواء وطروداً غذائية وصحية في المرحلة الأولى.

ويغادر خلال الأيام المقبلة وفد من هيئة الهلال الأحمر إلى ماليزيا لتفقّد أحوال المتضررين من الفيضانات، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة.

وقال أمين عام الهيئة، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، إن برنامج المساعدات الإماراتية لماليزيا يتّسق مع نهج الإمارات الإنساني المعطاء الذي يدعم كل منكوب ويسانده.

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