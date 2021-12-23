المري يتفقد المخيم الشتوي لطلبة أكاديمية شرطة دبي في حتا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تفقد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، المخيم الشتوي الثاني لطلبة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة وادي حتا هب، بحضور مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، ومدير الأكاديمية، اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي.

وأشاد المري، بالتجهيزات والتنظيم الجيد للمخيم الشتوي، والذي يقام للعام الثاني، تفعيلاً لاستراتيجية السياحة الداخلية في الدولة، والهوية السياحية الموحدة، كما أنه يأتي في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي بإسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، والابتكار في القدرات المؤسسية للطلبة عبر تنظيم أنشطة رياضية وتوعوية وجلسات حوارية وثقافية.

وتجول المري في المخيم الشتوي، واطلع على الأنشطة المنظمة للطلبة، كرياضة التسلق وركوب الدراجات الجبلية، والتجديف بقوارب الكاياك، وزيارة القرية التراثية، وبحيرة البط، وحديقة القفز على الماء، وحصن حتا، وإقامة فعاليات التحدي والمسابقات المتنوعة، وبطولة الألعاب الإلكترونية، وتنظيم حوارات مع القادة وجلسات حوارية وأمسيات شعرية، والعديد من البرامج والأنشطة الأخرى.

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