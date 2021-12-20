غداً.. الطقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: - جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:27 والمد الثاني عند الساعة 04:37 الجزر الأول عند الساعة 21:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والمد الثاني عند الساعة 23:50 والجزر الاول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 05:42.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news