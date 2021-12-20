حمدان بن محمد يستقبل سفير البحرين لدى الدولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، وذلك بمقر «إكسبو 2020 دبي».

وتسلّم سموّه خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فيما تضمنت الرسالة دعوة سموّه لزيارة البحرين.

وقد أعرب سموّه عن سعادته بالدعوة الكريمة، على وعد بتلبيتها، مُحمّلاً السفير البحريني تحياته إلى أخيه ولي عهد البحرين، وتهانيه باليوم الوطني الخمسين للمملكة، متمنياً سموّه مزيداً من التقدم والازدهار لشعب البحرين الشقيق بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. كما تمنى سموّه لسفير البحرين لدى الدولة كل التوفيق في أداء مهامه بما يخدم في الوصول بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب من الشراكة والتكامل في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي» ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام جهاز أمن الدولة في دبي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي.

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