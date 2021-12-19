أعمال إبداعية لـ 15 خطاطاً في «الإمارات للفنون التشكيلية»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ضمن فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الفنون الإسلامية «تدرجات»، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية؛ افتتح رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير المهرجان، محمد إبراهيم القصير، معرض «الخط العربي والخزف»، في مقر الجمعية في قلب الشارقة، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

وجاء معرض «الخط العربي والخزف» مصاحباً لافتتاح مهرجان الفنون الإسلامية في دورته الجديدة، واحتفاءً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات.

وتضمن المعرض أعمالاً خطية متنوعة لـ15 خطاطاً وخطاطة من الإمارات ودول عربية أخرى، وهم: أنس فتوحي، وحسام عبدالوهاب، وخليفة الشيمي، والدكتور عبير عيسى، والدكتور فكري النجار، وسمية عزيز، وعبدالرزاق المحمود، وعلي الزويلف، ومحمد مختار جعفر، ومحمود الشيخ، ومحمود ديوب، ومريم الصاحي، وموفق بصل، ووسام الصائغ، ووليد الشامي.

واشتملت الأعمال على خطوط عربية تنوّعت بين الخط الكوفي، والديواني، والثلث، والنسخ، وخطوط أخرى، وظهرت تكوينات حروفية مشغولة بإتقان احترافي، وتطويعات فنية للحرف العربي تمثّلت في آيات قرآنية، وأدعية، وابتهالات، لتشكّل رؤية بصرية عكست حيوية العمل الإبداعي عليها.

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