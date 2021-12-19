أمسية موسيقية عربية في قاعة كارنيغي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ضمن فعاليات الدورة الـ19 لعام 2022، التي تُقام تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز- بناء حضارة»، قدّم مهرجان أبوظبي، أول من أمس، أمسية موسيقية لأوركسترا الحجرة التابعة للأمم المتحدة في قاعة كارنيغي بمدينة نيويورك؛ احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية.

وعبَّرت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي هدى الخميس إبراهيم، خلال كلمتها، عن شكرها لكارنيغي هول وجمعية موسيقى الحجرة من اليونسكو، قائلة: «يسعدني أن أكون معكم في هذه الأمسية المميّزة احتفاء باللغة العربية في يومها العالمي، لغة الإعجاز التي خطّت إرث بلاد وصنعت سيرة الحضارة».

وأضافت: «نحتفل بلغتنا، بزخرف مفرداتها، وإبداع حروفها، بغناها اللامحدود، بثراء مبانيها، وعمق معانيها، شاهدة على وجودنا، ومرآة لهويتنا، فلنَكن معاً نحافظ على لغتنا ورُقيِّها وجمالِها، ننقلها إلى الأجيال القادمة، بحداثة فكر، وحرية تعبير، نعزّز الحراك الثقافي، ونـمكن نهضة ومعارف، ونبني حضارة، لنحتف بالكلمة مع الـموسيقى نبض الحياة، روح المدن ولحن الوجود».

من جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، عبر رسالة تم تسجيلها مسبقاً: «مع احتفائنا باللغة العربية، لابد أن نتذكر أهمية وحيوية وتنوّع الثقافة العربية في أنحاء العالم».

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