عروض «درون» ضوئية خلال مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عادت عروض الـ«درون» الضوئية خلال مهرجان دبي للتسوّق، في نسختها الثانية إلى جزيرة «بلوواترز» و«ذا بييتش» مقابل «جي بي آر» هذا الأسبوع، مصحوبة بالأغنية الشهيرة «يا سلام يا دبي» للفنانين راشد الماجد وريد وان. وتجمّع الآلاف من الناس لمشاهدة قصة الاستعراض الساحر لماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها بالاستعانة بتقنيات الواقع المعزز. ويمكن مشاهدة عرض الـ«درون»، الذي يُعد الأطول في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم الأحداث التي لا يمكن تفويتها هذا الموسم، في الساعة 7:00 و9:30 مساءً يومياً مصحوباً باستعراض ضوئي خلاب على عين دبي.

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