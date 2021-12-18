الطقس صحو إلى غائم جزئياً غدا

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج خفيف في الخليج العربي .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 03:10 والجزر الأول عند الساعة 20:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:43 والمد الثاني عند الساعة 22:48 والجزر الاول عند الساعة 15:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 .

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