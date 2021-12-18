«نظفوا الإمارات» تصل إلى محطتها الأخيرة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

حطّت حملة «نظفوا الإمارات» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة، في إمارة رأس الخيمة، معلنة انتهاء الدورة العشرين من الحملة، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة نحو 8150 شخصاً، تمكنوا من جمع 30 طناً من النفايات، وغطوا مساحة وصلت إلى 35 كيلومتراً في مختلف إمارات الدولة. وأقيمت الحملة في رأس الخيمة، بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة، أول من أمس، بمشاركة أكثر من 450 متطوعاً، جمعوا 1.5 طن من النفايات.

وقال المدير العام لدائرة الخدمات العامة، المهندس أحمد محمد الحمادي، إن دائرة تحرص على البيئة، من خلال تنظيم والمشاركة في حملات التوعية التي تهدف إلى نشر الوعي الإيجابي بأهمية المحافظة على البيئة وضرورة رمي المخلفات في أماكنها الصحيحة والمحافظة على المرافق العامة.

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