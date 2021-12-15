بلدية خورفكان تنفذ حملة تفتيشية على المدارس

المصدر: خورفكان ■ الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة خورفكان، ممثلة في مفتشي شعبة الرقابة الصحية، حملة تفتيشية على المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، للتأكد من مدى توفير الاشتراطات الصحية اللازم توافرها في المدارس، وتم خلال الحملة معاينة الفصول الدراسية والساحات والمظلات ودورات المياه، والتأكد من التزامها توفير البطاقات الصحية والأوراق الرسمية الأخرى من (عقد مكافحة الحشرات، وعقد التوريد للمقصف، وعقد الطبيب والممرضة، وعقد تنظيف الخزانات).

وتم خلال الحملة التنبيه على توفير البطاقات الصحية لغير الملتزمين، وإلا سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، وشملت الحملة التفتيش على 13 مدرسة حكومية، وأربع مدرسة خاصة، وأربع رياض أطفال، وثلاث حضانات، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news