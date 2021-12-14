غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية /15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:42 والمد الثاني عند الساعة 23:34 والجزر الأول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 04:27.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:36 والمد الثاني عند الساعة 07:09 والجزر الاول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

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