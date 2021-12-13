طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، خصوصاً غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، خصوصاً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها ما بين 15 و25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:33، والمد الثاني عند الساعة 20:21، والجزر الأول عند الساعة 16:12، والجزر الثاني عند الساعة 02:56، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:46، والمد الثاني عند الساعة 05:56، والجزر الأول عند الساعة 12:24، والجزر الثاني عند الساعة 23:58.

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