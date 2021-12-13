سعود بن صقر: رأس الخيمة شريك في إطلاق حوار يعزز مفهوم المواطنة العالمية

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن رأس الخيمة شريك رئيس في جهود إطلاق حوار فاعل، يعزز مفهوم المواطنة العالمية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال إلقاء صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أمس، كلمة رئيسة في افتتاح «منتدى المواطن العالمي»، المنعقد في رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومشاركة نخبة من صناع القرار، بمن فيهم رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي ماركيز، ونائب رئيس جمهورية ليبيريا جويل تايلور، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماثيو رينزي.

وأشار سموه إلى أن المنتدى يأتي بالتزامن مع محطات فارقة ومحورية في مسيرة الإمارات، حيث تحتفل الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وتستضيف دبي معرض إكسبو العالمي، وتستعد الإمارات أيضاً لاستضافة مؤتمر «COP28» في عام 2023.

وقال سموه إن «رأس الخيمة ملتزمة بتعزيز علاقات التعاون مع كل الشركاء العالميين، وهو الأمر الذي يعكس المعنى الحقيقي لـ(منتدى المواطن العالمي)، الذي يسعى ليكون منصة جامعة للعقول البشرية التي تهدف إلى إيجاد حلول مشتركة وعملية للتحديات العالمية».

وأضاف سموه: «فخور بأننا في دولة الإمارات مساهمون بارزون للتغيير الإيجابي في العالم، وبأننا شركاء فاعلون في الجهود العالمية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة».

وأكد سموه أن الاستدامة ركيزة أساسية في نهج رأس الخيمة التنموي، وأن الإمارة تؤمن كل الإيمان بتعزيز التنقل البشري المستدام، ويعكس ذلك حرصها على الترحيب بالجميع للعيش والعمل وتحقيق النمو والتطور فيها.

وأشار سموه إلى أن إطلاق الإمارة «استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040»، و«استراتيجية الوجهة السياحية المستدامة»، يعكس طموحها وتوجهها لصناعة مستقبل مزدهر ومستدام.

وسلّط سموه الضوء على «تعهد رأس الخيمة للاستدامة»، الذي وقعت عليه 21 جهة حكومية وغير حكومية في الإمارة خلال «منتدى المواطن العالمي»، مؤكداً أنها خطوة إضافية نحو تعزيز وترسيخ مبادئ ومفاهيم الاستدامة في جميع المؤسسات، والدوائر، والهيئات، والشركات الخاصة.

مشاركة المشاهير

يعقد «منتدى المواطن العالمي» 2021 في رأس الخيمة، على مدار يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، ويشهد مشاركة العديد من المشاهير والشخصيات المعروفة في مختلف المجالات، بمن فيهم لاعب كرة القدم الهولندي السابق كلارنس سيدورف.

وسيقدم العروض الموسيقية كل من المغنية الأميركية نيكول شيرزينغر، والمغني ووايكلف جين من هايتي، إضافة إلى مشاركة الممثلة الأميركية إيفا لانغوريا، التي ستستلم جائزة «المواطن العالمي».

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