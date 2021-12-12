لوحة تُشع نوراً من قلب بحيرة خالد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أنار «مسرح المجاز» بحيرة خالد بالشارقة، مُرحِّباً بزوار الإمارة ومقيميها بلوحة من الأضواء، قدمت الحدث الأول من نوعه في الإمارات، الذي يجمع مؤسسات وهيئات الإمارة الحكومية والخاصة، في كرنفال للفن والإبداع والترفيه تحت عنوان «مهرجان فعاليات الشارقة»، يأخذ زواره إلى عوالم ساحرة، فتحت أمامهم فضاءً للاستمتاع بالفرق البهلوانية، والموسيقية، وعروض التراث، ومنصات المسابقات والألعاب، ومواكب العزف، وعروض الأداء.

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