3 فرق إماراتية تحقق نتائج متميزة في أولمبياد الروبوت العالمي

المصدر: أبوظبي ■ وام

حقّقت ثلاثة فرق إماراتية نتائج متميزة في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي 2021، التي عقدت منافساتها افتراضياً خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الماضي. وتقدمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بالتهنئة إلى الفرق السبعة التي مثلت دولة الإمارات في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي، حيث شارك هذا العام أكثر من 200 فريق وطني، من أكثر من 65 دولة من مختلف أنحاء العالم في المسابقة العالمية التي أقيمت تحت شعار «روبوتات مستقبل الطاقة».

ونجحت ثلاثة فرق ضمن فئتين في الفوز بتصنيف متقدم ضمن المراكز العشرة الأولى. فحقق الفريق المشارك ضمن الفئة المفتوحة للمرحلة الابتدائية المركز الخامس، بينما حقق الفريق المشارك بمشروع محطات الطاقة الصديقة للبيئة المركز التاسع، ضمن الفئة المفتوحة للمرحلة الإعدادية، كما أحرز فريق أبولو المركز السابع، ضمن فئة مهندسي المستقبل.

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