طقس صحو غدا

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح: - شمالية شرقية – شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:49 والمد الثاني عند الساعة 17:51 ولجزر الأول عند الساعة 14:21 والجزر الثاني عند الساعة 02:00 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:30 والمد الثاني عند الساعة 05:09 والجزر الاول عند الساعة 11:22 الثاني عند الساعة 22:29 .

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