طلاب المدارس يختبرون أجواء المتعة في «حلبة ياس»

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبلت حلبة مرسى ياس، أول من أمس، طلاب المدارس المشاركين في برنامج الفورمولا1 في المدارس، لاختبار أجواء المتعة والتشويق لسباق جائزة الاتحاد الكبرى في أبوظبي للفورمولا1 لعام 2021، والذي سيُقام يوم الأحد، والتعرف عن قرب إلى سير عمليات الفرق استعداداً لسباق عطلة الأسبوع.

وشارك الطلاب في فعاليات الجولة المفتوحة في منطقة صيانة الفورمولا1، حيث تمكنوا من إلقاء نظرة مقربة على مرائب الفرق، إذ يعمل أعضاء الفرق بجد ونشاط على إعداد السيارات لتشارك في المنافسات.

كما يتطلع الطلاب إلى متابعة مجريات السباق الختامي في حلبة مرسى ياس، حيث تحدد نتيجته بطل العالم للسائقين لهذا الموسم.

وعلى صعيد متصل، واحتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين ازدانت مناطق الواحات في حلبة مرسى ياس بلوحات جدارية تعكس إنجازات دولة الإمارات ومسيرتها الريادية في مختلف المجالات.

وخطت أيادي ستة فنانين مقيمين في الدولة لوحات إبداعية زينت أرجاء متنوعة من حلبة مرسى ياس احتفاء بهذه المناسبة، وعكست تراث الدولة العريق ومكانتها الريادية وآمالها وتطلعاتها لمستقبل حافل بالإنجازات والابتكار، وقدمتها لجمهور عالمي من زوّار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021.

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