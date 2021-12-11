مقتل 54 مهاجراً في حادث شاحنة بالمكسيك

المصدر: توستلا غوتييرس ■ (أ ف ب)

عملت السلطات المكسيكية أمس على تحديد هويات 54 شخصاً لقوا حتفهم في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في ولاية تشياباس الجنوبية التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول الى الولايات المتحدة.

وكان بعض الناجين ينتظرون تلقي العناية الطبية متحاملين على آلامهم وهم ينزفون بعد الحادث.

وأفاد مسؤولون أن المهاجرين من غواتينالا وهندوراس والاكوادور وجمهورية الدومينيكان والمكسيك.

وقالت فرق الإسعاف إن المهاجرين كانوا مكدسين في مقطورة الشاحنة فيما أفاد شهود وكالة فراس برس أن الشاحنة الثقيلة اصطدمت بجدار بسرعة كبيرة وانقلبت.

وروى إيسايس دياس الذي وصل إلى المكان بعد دقائق من وقوع المأساة «كان الكثير من الناس على الأرض، بعضهم كان قد فارق الحياة. حاولنا إنقاذ الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة».

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