10 دقائق لغمازة تجميلية في غزة

المصدر: غزة ■ أ.ف.ب

أفاد الجراح جلاء التلمس، بأن تكوين غمازة اصطناعية بسيط جداً وسهل جداً وسريع جداً «ولا ينطوي على أي مخاطر تُذكر، إذ إن العملية تستغرق 10 دقائق فحسب». وشرح التلمس أنه يستخدم مخدراً موضعياً على الخد والفم قبل إجراء شق طفيف في العضلة الوجنية التي تمتد من عظم الوجنة إلى الفم.

وأوضح أن كلفة إجراء العملية «تراوح بين 30 و45 دولاراً أميركياً لكل خد، في حين تصل إلى آلاف الدولارات في بعض العيادات الغربية».

وأشار إلى أنه يجري عملية الغمازة للكثير من الشابات كل شهر، ومعظمهن يطلبنها منه بعد رؤية النتائج على وجوه قريباتهن وصديقاتهن، إذ يعتبرن أن الغمازات «تجعل الفتاة أكثر جاذبية عندما تضحك وعندما تتحدث».

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