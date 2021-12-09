خطة حكومية لتوطين الوظائف «العليا والمصرفية والهامشية» في الدولة

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي

كشف وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن وزارة المالية تعمل حالياً على تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي بالدولة، بهدف رفع مستواهم بما يتيح توليهم الوظائف الحيوية في هذا القطاع، بداية من الوظائف العليا ومروراً بالوظائف المصرفية وانتهاءً بالوظائف الهامشية، كما تعّهد الوزير، بتوجيه خمسة مقترحات برلمانية لرفع نسب التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، تقدّم بها عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، للدراسة من قبل وزارة المالية والمصرف المركزي، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتفصيلاً، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن الوزارة ستدرس خمسة مقترحات برلمانية لرفع نسب التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، تقدّم بها عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، ضمن سؤال برلماني وجهه للوزير خلال جلسة المجلس التي عقدت الثلاثاء الماضي في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مشيراً إلى أن سيتم مناقشة هذه المقترحات مع مسؤولي المصرف المركزي والجهات المعنية، للخروج بتصور حول تطبيق المناسب منها.

وتضمّنت قائمة المقترحات البرلمانية الخمسة، التي تبنّت الوزارة دراستها لمعالجة ما أسماه عضو المجلس مقدم المقترحات «ضعف نسب التوطين في القطاع المصرفي بالدولة»، إعادة النظر في قيمة غرامة نقاط التوطين من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم لكل نقطة، وفرض ضريبة 1% من أرباح البنوك الوطنية توجّه لصندوق تحت مسؤولية الدولة يُستغل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي والراغبة في العمل به، وكذلك إلزام البنوك بالامتناع عن اللجوء لعمليات تعهيد الوظائف والمهام لشركات وأشخاص من خارج الدولة، واستبدالها بأخرى وطنية، بالإضافة إلى تأسيس شركات وطنية تسند إليها مهام التدقيق والمراجعة، مع إعطاء أولوية العمل فيها للكوادر الوطنية، وأخيراً تسمية أفضل خمسة بنوك سنوياً في التوطين ليتم تكريمها، وأسوأ خمسة بنوك غير ملتزمة بملف التوطين، للتنبيه عليها.

تعهّد الوزير بقيام الوزارة بالمتابعة مع المصرف المركزي لآليات رقابة وتطبيق «نقاط الغرامات» المقررة قانوناً على البنوك غير الملتزمة بنسب التوطين، وتكثيف الجهود لحث البنوك الوطنية على مراعاة الالتزام بتعيين الكوادر الوطنية المتميّزة والمؤهّلة وظيفياً، لتولي الوظائف العليا.

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