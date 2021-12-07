«إسلامية دبي» تناقش تقنيات التجميل بين الطب والشرع

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ندوة علمية شرعية بعنوان «تقنيات التجميل بين الطب والشرع»، لتسليط الضوء على بعض تقنيات التجميل الحديثة التي يكثر السؤال عنها، بهدف التوصل إلى طرح فتوى رسمية مبنية على دراسة متخصصة صادرة عن الجهات ذات العلاقة، واستهدفت الندوة المتخصصين في مجال التجميل من الأطباء والباحثين الشرعيين.

وأكد مدير عام الدائرة، حمد الشيخ أحمد الشيباني، أن الدائرة تحرص من خلال هذه اللقاءات المتميزة أن تكون مشفوعة بخبرات تسهم في تلاقي الأفكار والخروج بقرارات تخدم المصالح الإنسانية في الدين والدنيا، موضحاً أن مجموعة من النوازل الفقهية تستدعي الخروج بقرارات شرعية من خلال عصارة ما يقدمه المتخصصين، مشيراً إلى أن كل ما سيقدمه المعنيين سيؤخذ بعين الاعتبار للوصول إلى الحلول.

ومن جانبه قال كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء، رئيس اللجنة العلمية، الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، إن الجراحات التجميلية شغلت العلماء المعاصرين، مؤكداً أنه لابد أن يكون للعلماء موقف لعمل الإنسان فإنه لا يخلو حال من أحوال الإنسان إلا وصدرت فيه أحكام شرع الله من جائز وغير جائز وواجب.

وشملت الندوة جلستين علميتين جمعت مجموعة من الأطباء المتخصصين، وتناولت الندوة المسائل المتعلقة بتقنية الميكروبليدنج، توريد الشفاه، البوتوكس، والفيلرز.

وترأس الجلستين العلميتين الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، إذ قدمت في الجلسة العلمية الأولى الدكتورة أمينة الأميري ورقة بحثية خاصة بتقنية الميكروبليدنغ بتصور طبي، بينما قدمت الدكتورة أسماء فتحي ورقة بحثية عن التقنية نفسها برؤية شرعية، في حين تناولت الورقة الثالثة تقنية توريد الشفاه بتصور طبي للدكتورة سوسن الملا، بينما قدم الدكتور محمد عيادة الكبيسي عن التقنية ذاتها برؤية شرعية، إذ تم اختتام الجلسة الأولى باستقبال المناقشات والمداخلات من المشاركين والحضور.

وفي الجلسة العلمية الثانية، قدم الدكتور خالد النعيمي، ورقة بحثية خاصة بتقنية البوتوكس بتصور طبي، في حين قدمت الدكتورة بشرى الجسمي عن التقنية نفسها برؤية شرعية، وتناولت الدكتورة أمينة الأميري عن تقنية الفيلرز بتصور طبي، بينما قدمت الدكتورة نجاة المرزوقي عن التقنية نفسها برؤية شرعية، إذ تم اختتام الجلسة الثانية باستقبال المناقشات والمداخلات من المشاركين والحضور.

وستعمل اللجنة العلمية على دراسة المسائل المطروحة لإدلاء البيان الختامي للتوصل إلى فتوى رسمية خاصة بالتقنيات التجميلية التي تناولتها الندوة.

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