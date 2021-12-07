3 توصيات بشأن «الإسكان والتوطين والتأمين الصحي» يتبناها «الوطني» في «ميزانية 2022»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدت صباح اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي في شأن الميزانية العامة للاتحاد عن العام 2022، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.

وتبني المجلس خلال مناقشة مشروع القانون ثلاث توصيات برلمانية، أولها عدم تأثر برنامج الشيخ زايد للإسكان، والثانية عدم تأثر برنامج التوطين وتوفير فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص.

كما تبنّى المجلس الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للتأمين الصحي للمواطنين وتوفير التمويل اللازم لذلك .

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