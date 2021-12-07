100 قط نافق بمنزل متقاعد فرنسي

المصدر: نيس (فرنسا) ■ أ.ف.ب

عُثر على جيف 100 قط، أول من أمس، في منزل رجل ثمانيني في جنوب فرنسا، فيما وُجد ما يقرب من 20 قطاً آخر على قيد الحياة، لكن في وضع مزر، على ما أفادت جمعية متخصصة أمس. وتم العثور على الجيف، وأكثرها كان موضوعاً في علب بلاستيكية أو خشبية مغلقة، بعد إدخال هذا المتقاعد إلى المستشفى في مدينة نيس الساحلية الفرنسية، على ما أفادت صحيفة «نيس ماتان» المحلية. ودعيت جمعيات عدة للرفق بالحيوان للتدخل من جانب قريبة لهذا الرجل، اكتشفت هذه الجيف.

وأوضح فيليب ديجاك، رئيس «لا تريبو دو فورمييه»، وهي إحدى الجمعيات التي تدخلت في الحادثة، أن أكثر القطط كان قد نفق عند وضعه في هذه العلب.

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