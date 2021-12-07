حوادث قتل وخطف تثير مخاوف عمال توصيل في مكسيكو

المصدر: مكسيكو ■ أ.ف.ب

ينشد عمال التوصيل في مكسيكو الحماية من حوادث الخطف والقتل، بعد وقوع عشرات من حوادث السير القاتلة، مع تكثيف المساعي لمكافحة المخاطر في العاصمة المكسيكية.

وتقدم المفوضية الأوروبية الأربعاء اقتراحاً لتعزيز حقوق مقدمي الخدمات المتعاقدين مع أوبر وشركات أخرى مشابهة بينها دليفرو وديدي، بحسب صحيفة «فايننشل تايمز».

وقال المفوض الأوروبي للعمل نيكولاس شميت: «نريد أن يحصل العاملون على المنصات على الحقوق عينها كسائر العمال».

ويواصل فيكتور (33 عاماً) العمل في توصيل الطعام رغم أنه يمشي متكئاً على عصا مع ساق اصطناعية في الجهة اليسرى، إثر تعرضه لحادث أدى إلى بتر ساقه من الركبة قبل عام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news