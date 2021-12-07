«غُدوة» التونسي يفوز في «القاهرة السينمائي»

المصدر: القاهرة ■ رويترز

فاز الفيلم التونسي (غُدوة) للنجم التونسي ظافر العابدين، في أولى تجاربه الإخراجية، بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، أول من أمس.

ويسلط الفيلم الضوء على الحاجة إلى تحقيق العدالة للضحايا الذين عاشوا في ظل الدكتاتورية، من أجل تحقيق مصالحة حقيقية.

وقال ظافر العابدين: «هي قصة إنسانية، قصة قريبة من قلبي، شعرت بأنني جاهز لأقوم بها، ليس كممثل فقط، لكن من الكتابة للإخراج للإنتاج. قصة من المجتمع التونسي، لكن هي قصة إنسانية، علاقة بين أب وابنه، وكيف كانت العلاقة بينهما تنعكس، فيكون الابن هو الأب في ظروف اجتماعية صعبة. وما جعلني - كما يقولون - ألقي بنفسي في تجربة الكتابة والإخراج، هو أني أحببت أن تكون وجهة نظر فيها مصداقية وإحساس».

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