«معاً»: استشارات لحل الخلافات الأسرية لذوي الأطفال دون الثامنة

المصدر: أبوظبي ■ وام

تعتزم هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) إطلاق برنامج التدريب المهني التابع لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، لمعالجة التحدي المتمثل في تزويد المشاركين في البرنامج بالمهارات الأساسية والخبرات اللازمة، وتهيئتهم لدخول سوق العمل، ليصبحوا أفراداً فاعلين محترفين ضمن مجالهم.

كما سيُتاح المجال من خلال برامج الهيئة لأولياء أمور الأطفال دون الثماني سنوات، ممن يواجهون خلافات أسرية للحصول على الاستشارات التوعوية من خلال البرنامج التابع لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لمعالجة الآثار السلبية للطلاق وتداعياتها.

كما سيتم إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع Maker Space، لتطوير المهارات، وإثراء المعرفة التي تساعد على العمل والابتكار لاكتشاف المواهب الكامنة وصقلها، وتعزيز الفرص.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، فيصل الحمودي: «أثبتنا في الهيئة تميزنا وريادتنا في مجال العقود الاجتماعية، إذ أطلقنا برنامج (أطمح)، أول مشروع لعقود الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، ولمسنا الأثر الاجتماعي الذي أحدثه هذا النمط من آليات التمويل المستدام، وشهدنا نتائجه على أرض الواقع، وهذا ما دفعنا للعمل على إنشاء سلسلة جديدة من برامج عقود الأثر الاجتماعي، بهدف معالجة تحديات اجتماعية محددة في أبوظبي، ومن خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق النتائج الإيجابية القابلة للقياس، بدأنا مسيرتنا في ميدان العقود الاجتماعية التابعة للهيئة».

وقد أطلقت هيئة معاً برنامج «أطمح»، ليكون المشروع الأول لعقود الأثر الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الممثلين بالدار العقارية، وأكاديمية الدار، ودائرة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف تقديم الدعم لمجموعة من أصحاب الهمم، عبر تزويدهم بالمهارات الأساسية، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وأسهم البرنامج في إحداث تحول إيجابي على حياتهم، وامتد أثره على نطاق أوسع ليشمل أسرهم والمجتمع بأسره في أبوظبي.

• إطلاق مبادرة لتطوير المهارات وإثراء المعرفة لاكتشاف المواهب.

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