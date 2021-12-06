محمد بن راشد يزور جناح إسبانيا في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جناح مملكة إسبانيا الصديقة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

واطّلع سموّه، خلال زيارته للجناح المُقام تحت شعار «الذكاء من أجل الحياة» في منطقة «الاستدامة»، على ما يعرض له الجناح من ملامح لقيم الشعب الإسباني وجوانب أساسية من شخصيته ونهجه المشجع على التضامن والإبداع والابتكار، كذلك مقومات الجذب السياحي العديدة التي تتمتع بها إسبانيا التي تروّج أيضاً من خلال الجناح للفرص الاستثمارية التي توفرها.

واستمع سموّه إلى شرح حول الأسلوب المتميز الذي تم به تصميم وبناء الجناح باستخدام مواد أولية من الخشب والحديد والنسيج، ومواد قابلة لإعادة التدوير تأكيداً على مبدأ الاستدامة، مع اعتماد الشكل المخروطي كأسلوب يضمن توفير التهوية الجيدة دون الحاجة لاستهلاك الطاقة.

وشاهد سموّه قاعة الشطرنج التي ترمز للعلاقات التاريخية بين إسبانيا والمنطقة العربية، حيث جلب العرب لعبة الشطرنج إليها في القرن الثامن الميلادي، كما اطّلع سموّه على «الغابة الذكية» التي تحتوي على ابتكارات وأفكار تعكس التزام إسبانيا بأجندة 2030 للتطور المستدام.

وقد أعرب سموّه في ختام جولته عن تقديره لما شاهده من معروضات تعطي فكرة متكاملة عن حضارة إسبانيا العريقة، والتي ارتبطت في جانب منها بالحضارتين العربية والإسلامية، وكذلك لما شاهده من ابتكارات وأفكار تعكس توجهات إسبانيا نحو المستقبل ضمن إطار يكفل الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، واكتشاف مزيد من فرص التنمية الصديقة للبيئة.

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