الطقس المتوقع على الدولة في الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني الأرصاد أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس رطب على المناطق الداخلية صباحاً صحو إلى غائم جزئياً .. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س .. والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويكون الطقس غدا الإثنين رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً خاصة غرباً صحو إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشمالية.. والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س..

والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يسود البلاد يوم الثلاثاء طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية صباحاً صحو إلى غائم جزئياً والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

في حين يشهد يوم الخميس المقبل طقسا رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية صباحاً صحو إلى غائم جزئياً وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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